Yeşim Ustaoğlu'nun 'Sırtlarındaki Hayat' belgeseli online gösterilecek

İstanbul Modern Sinema, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle geçici olarak kapandığı dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamayı sürdürüyor. Yeşim Ustaoğlu'nun Sırtlarındaki Hayat adlı belgeselinin uzun versiyonu müzenin web sitesi üzerinden yayına açılıyor

2019 yılında müzenin Yönetmenlerle Buluşma film programında bugüne kadar çektiği tüm filmleriyle izleyiciyle buluşan Ustaoğlu’nun Sırtlarındaki Hayat adlı belgeselinin uzun versiyonu, Yeşim Ustaoğlu’nun desteğiyle, İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden izlemeye açılıyor. Film, 16-30 Nisan arasında izlenebilecek.

Ustaoğlu söyleşisi de Youtube kanalında yayında

Yönetmenlerle Buluşma programı kapsamında Yeşim Ustaoğlu’nun sineması ve yönetmenliği üzerine Müge Turan’la yaptığı söyleşiye de müzenin web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden ulaşılabilir.

Sırtlarındaki Hayat

2004 yapımı belgesel film Sırtlarındaki Hayat, Karadeniz bölgesindeki köylülerden yola çıkıyor. Söylenenlere göre Sırtlarındaki Hayat, Bulurları Beklerken filmine çekim mekanı aranırken çekildi.



Rize Çamlıhemşin'in Topluca Köyü'nü filmleştiren belgesel, köylülerin ağır ve zorlu yaşam tarzlarını gözler önüne seriyor.



Onlarca sorumluluğun yanı sıra ailelerini de sırtında taşımak zorunda olan köylülerin yüklerini birer birer anlatıyor. Diğer yandan Karadeniz'in doğasıyla da büyüleyen bir belgesel karşımıza çıkıyor