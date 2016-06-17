Yeşim Ustaoğlu filmleri La Rochelle Uluslararası Film Festivali’nde

Yeşim Ustaoğlu’nun 4 filmi, Fransa’da gerçekleştirilen prestijli film festivali La Rochelle'de sinemaseverler ile buluşturacak.

Bantmag'in haberine göre, 1-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan La Rochelle Uluslararası Film Festivali, bu sene Keşif bölümünde son dönem Türkiye sinemasını ve deneyimli yönetmen Yeşim Ustaoğlu’unu ağırlayacak.

Ustaoğlu’nun 2004 yapımı Bulutları Beklerken filmi ve Sırtlarındaki Hayat belgeseli, birçok yerli ve uluslararası festivalden ödülle dönen 2008 yapımı Pandora’nın Kutusu ve 2012 yapımı Araf filmleri, Fransa’daki festivalde gösterilecek filmler arasında yer alıyor. Yeşimoğlu, filmlerin ardından izleyicilerin de katılımıyla çeşitli sohbetler de gerçekleştirecek.

Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği Araf filmini fragmanı;