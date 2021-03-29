Yeşim Salkım'dan Koronavirüs yorumu: Anlayın artık dünyada bir salgın yok

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada Koronavirüs salgını olmadığını iddia ederek, yasakların geri alınması gerektiğini söyledi.

Yeşim Salkım, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 1 yıldan fazla süredir tüm dünyanın mücadele ettiği Koronavirüs salgınına inanmadığını dile getirdi.

Yeşim Salkım, kişisel Twitter hesabından şunları paylaştı; "Anlayın artık dünyada bir salgın yok. 1 yıldır sokağa çıkmayan, maske takan insanlar var nasıl oluyor da covid oluyorlar bir grip enfeksiyonuna Covid-19 dediler bağışıklık kuvvetlendirmek ve dikkatli sağlıklı bir yaşam herkes bunu geçirecek."