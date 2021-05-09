Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a: Kapat çeneni

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, tam kapanma döneminde yaptığı önerilerle tepki çeken Demet Akalın hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Salkım "Kapa çeneni" diyerek Akalın'a seslendi.

Koronavirüs pandemisi döneminde yaptığı yorumlarla gündeme gelen Demet Akalın'ın tavsiyesi gündem oldu.

Akalın, tam kapanmayı hatırlatarak "Al sana öneri; nüfus sayımı yapar gibi hazır yasak da var herkesi aşıla ev ev hane hane mis gibi" önerisinde bulundu.

Yeşim Salkım bu açıklamayı yapan Demet Akalın'a sert çıktı. Salkım paylaşımında "Demet sen bu zekâyla senelerdir popun kraliçesi diye gezdin ya hakikaten inanılır gibi değil. Sanat zeka işidir anlatamadık. Kapat Çeneni Demet Akalın" dedi.