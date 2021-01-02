Yeşim Salkım'a küfreden Murat Övüç hakkında 2,5 yıla kadar hapis istendi

Yeşim Salkım'a sahne aldığı bir mekânda yüzlerce kişinin önünde küfür eden Murat Övüç, hakkında iddianame düzenledi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Murat Övüç’ün kendisine küfür etmesi üzerine Salkım dava yoluna gitti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Övüç, “Yeşim Salkım o......u” yönündeki sözleri için “ağız alışkanlığı” savunması yaptı.

Savcılık, Övüç hakkında 3,5 aydan 2,5 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenledi. Övüç’ün yargılamasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Salkım’ın avukatı Merve Uçanok, “Sanığın yargılama sürecini takip edeceğiz. O ifadeler kadına yönelik artan şiddetin bir parçası” dedi.

Ne olmuştu?

Sosyal medya fenomeni ve Murat Övüç, Bodrum'da sahne aldığı mekanda, arasının bozuk olduğu Yeşim Salkım'a cinsiyetçi bir küfür etmişti.

Bu sözleri bir hayli tepki çeken Övüç, Instagram hesabından bir video yayınlayarak, Yeşim Salkım'dan özür dilemişti.

Yayınladığı videoya ünlü şarkıcıyı etiketleyen sosyal medya fenomeni, "Suskunluğumu bozuyorum, artık bir şeyler söyleme zamanı geldi. Öncelikle sayın Yeşim Salkım hanımefendiden çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Kendisinden çok özür diliyorum. Lütfen özrümü kabul eylesin" ifadelerini kullanmıştı.

Yeşim Salkım ise özrü kabul etmeyerek, dava açmıştı.