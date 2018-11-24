Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'e seslendi: Hadi abicim, sıkı sıkı tut uzatılan ipi

Bir aydır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil, şovmenin akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden kısır döngüye girdiklerini söylemesinin ardından, abisine seslendi. Yeşim Erbil, "Hadi abicim, sıkı sıkı tut şu uzatılan ipi. Hepimiz seni bekliyıruz, seviyoruz ve dua ediyoruz" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in durumu akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık nedeniyle, ciddiyetini koruyor. Kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medyada abisi için duygusal bir mesaj yazdı.

İşte Erbil'in o mesajı:

"Hepinize iyi günler. Dualarınızı eksik etmeyin. Biz bekliyoruz ve dua ediyoruz. Beş hafta önce anlık değişiklikler bizi çok sevindiriyor veya üzüyordu. Bu süreç hepimize sabretmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti.

"Her sabah Yoğun Bakım sorumlusu arkadaşımla telefonla konuşup akabinde önce Sezin ve aile bireylerine bilgi vermek , her sabah farklı ve güzel haberleri duymayı beklemek hepimiz için çok zor.

"Bazen olumlu bazen olumsuz küçük değişiklikler oluyor. Artık bu sürecin uzun olacağı belli, solunum cihazından ayrılmadı.

"Temel anlamda akciğer ve böbreklerle ilgili hasarlar var ama onu zorlayan akciğer.

"Hadi abicim, sıkı sıkı tut şu uzatılan ipi. Hepimiz seni bekliyıruz, seviyoruz ve dua ediyoruz.