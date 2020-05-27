Yeşim Ceren Bozoğlu: Beni alan yaşadı

Ev karantinası günlerinde kendilerinde gizli kalmış pek çok yeteneği ortaya çıkartan ünlü isimler yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu takipçileriyle paylaşıyor. Kedisi Elvis ile birlikte karantina günlerini takipçilerine daha keyifli hale getirmeye çalışan ve birbirinden renkli paylaşımlara imza atan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bu defa mutfak hünerlerini sergilediği bir paylaşıma imza attı.

Hazırladığı yaprak sarmaların fotoğrafını Instagram hesabının hikâye bölümünden paylaşan Bozoğlu, bu karenin üzerine:

“Vallahi beni alan yaşadı. Covid-19 sen nelere kadirsin! Bir dolma sarmadığım kalmıştı, o da oldu mu, oldu."