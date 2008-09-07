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Çevre

'Yeşiller'den nükleer karşıtı eylem

"Yeşiller Partisi" üyeleri, 24 Eylül'de teklif süreci sona erecek nükleer santral ihalesini protesto etmek amacıyla Beyoğlu'nda eylem yaptı.

07 Eylül 2008 03:00

Galatasaray Lisesi önünde toplanan bir grup çevreci adına, "Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü" sıfatıyla açıklama yapan Ümit Şahin, nükleer santral ihalesine 17 gün kaldığını belirtti. "Nükleersiz Türkiye, Nükleersiz Dünya" sloganıyla başlattıkları kampanyayı 24 Eylüle kadar devam ettireceklerini dile getiren Şahin, ihale sürecinin tepkilere karşın devam ettirildiğini kaydetti.

Sinop'ta ve Mersin Akkuyu'da nükleer santral istemediklerini anlatan Şahin, "nükleer santrallerin en tehlikeli, en pahalı, en kirletici ve atık sorunu çözülemeyecek bir tercih olduğunu" öne sürerek, ihaleye girmek için şartname alan şirket sayısının 12'ye ulaştığını savundu.
"İhale katılmak isteyen şirketlerin çekilmesini istediklerini" aktaran Şahin, Avrupa ve dünyanın birçok yerinde çok sayıda şirketin ürünlerinin nükleer yatırım yaptıkları için boykot edildiğini söyledi. Şahin, hükümetten ihaleyi iptal etmelerini istedi. Gruptakiler, açıklamanın ardından vatandaşlara broşür dağıttı.

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