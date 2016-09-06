Yeşilırmak'ta balıkçıların ağına takılan pirana mı?

Amasya’da avlanan amatör balıkçıların ağlarına pirana olduğu sanılan iki balık takıldı. Balıklar incelenmek üzere Amasya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA'nın haberine göre, olayın tespiti için müdürlük teknik elemanlarının balıkların yakalandığı Ziyaret beldesine giderek yaptıkları incelemede söz konusu balıkların pirana oldukları tespit edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, “Bu balıklar normalde iç sularımızda olmadığını belirten teknik elemanlarımız bu balıkların ırmağa insan eliyle bırakıldığını tahmin etmektedirler. Amatör balıkçılık yapanların bu tür balıklarla karşılaştıklarında dikkatli olmalarını, tekrar suya salmamalarını ve herhangi bir yaralanmaya mahal vermeden imha edilmelerinin gerektiğini önemle duyururuz” denildi.