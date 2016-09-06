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Yaşam

Yeşilırmak'ta balıkçıların ağına takılan pirana mı?

"Bu balıklar bizim sularımızda yok muhtemelen insan eliyle bırakıldılar"

06 Eylül 2016 18:42

Amasya’da avlanan amatör balıkçıların ağlarına pirana olduğu sanılan iki balık takıldı. Balıklar incelenmek üzere Amasya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA'nın haberine göre, olayın tespiti için müdürlük teknik elemanlarının balıkların yakalandığı Ziyaret beldesine giderek yaptıkları incelemede söz konusu balıkların pirana oldukları tespit edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, “Bu balıklar normalde iç sularımızda olmadığını belirten teknik elemanlarımız bu balıkların ırmağa insan eliyle bırakıldığını tahmin etmektedirler. Amatör balıkçılık yapanların bu tür balıklarla karşılaştıklarında dikkatli olmalarını, tekrar suya salmamalarını ve herhangi bir yaralanmaya mahal vermeden imha edilmelerinin gerektiğini önemle duyururuz” denildi.

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YeşilırmakpiranaTarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı

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