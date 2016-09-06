Yeşilırmak'ta balıkçıların ağına pirana takıldı

Amasya merkeze bağlı Ziyaret beldesinde Yeşilırmak'ta avlanan amatör balıkçıların ağına iki adet 'pirana' takıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, "Pirana cinsi balıklar, normalde iç sularımızda bulunmuyor. Bu balıkların ırmağa insan eliyle bırakıldığı tahmin edilmektedir" açıklaması yaptı.

DHA’da yer alan habere göre, bugün Yeşilırmak'a ağ atan Ziyaretli amatör balıkçıların ağına 2 adet pirana takıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine balıkların yakalandığı yere giderek inceleme yaptı. Yapılan incelemede balıkların pirana olduğu tespit edildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Pirana cinsi balıklar, normalde iç sularımızda bulunmuyor. Teknik elemanlarımız, bu balıkların ırmağa insan eliyle bırakıldığını tahmin etmektedir. Amatör balıkçılık yapan vatandaşların bu tür balıklarla karşılaştıklarında dikkatli olması, bunların tekrar suya salınmaması ve herhangi yaralanmaya mahal vermeden imha edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz" denildi.