T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Göksel Arsoy sevenleriyle D&R'da imza gününde buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Göksel Arsoy, kendi yaşamını anlattığı kitabı "Altın Çocuk"un imza gününde sevenleriyle buluştu

18 Şubat 2018 14:14

İSTANBUL, (DHA)- Yeşilçam\'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Göksel Arsoy, kendi yaşamını anlattığı kitabı \"Altın Çocuk\"un imza gününde sevenleriyle buluştu. Kanyon D&R\'da gerçekleşen imza gününde oyuncuyu ailesi de yalnız bırakmadı.

\"BU KİTAP SİNEMAYA BORCUMUN KARŞILIĞI OLDU\"

Gazete ve televizyonların son yıllarda hayat hikayesini yazmak için tekliflerde bulunduğunu söyleyen Göksel Arsoy, \"Ben onlara \'Siz benim hayat hikayemi yazamazsını, çünkü tanımıyorsunuz.\' diyordum. Benim kim olduğuma, aileme ve hayatıma eski mecmualardan bakacaklardı. Sonra düşündüm ve kendi hikayemi kendim yazmaya karar verdim. Bu benim aynı zamanda sinemaya borcumdu. Bir yıl boyunca not aldım ve iki senede bu kitabı yazdım. Bu hem çok zevkli hem zor bir iş.  Hem sahne hem de sinema zenginliği açısından bütün hatıralarımı bu kitapta topladım.  Bu kitap aynı zamanda Türkiye\'nin 60 senelik panoraması. Benim tavsiyem ve isteğim insanlar bunu okurken kendilerini kitaba versinler. Çünkü unutamayacakları ve ders alacakları çok güzel hatıralar var\" diye konuştu.

Sevenleri kitabının yanı sıra Arsoy\'un rol aldığı filmlerin afişlerini de oyuncuya imzalattı. Bol bol fotoğraf çektiren Arsoy\'u, oğlu Gökhan Arsoy, kızı Aşkım Sağıroğlu ile torunu Emir Sağıroğlu da yalnız bırakmadı.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Görüntü dökümü;

-Kitap imzalatma detayları

-Göksel Arsoy\'un açıklamaları

-Fotoğraf çektirme detayları

-Ailesi ile detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA YeşilçamGöksel ArsoyKanyon D&RKİTAP SİNEMAYA BORCUMUN KARŞILIĞI OLDU" GazeteBenimSonraBuBirHemTürkiyeSevenleriArsoyBolGökhan ArsoyAşkım SağıroğluEmir SağıroğluFOTOĞRAFVİDEO Görüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24