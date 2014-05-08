Yeşilçam oyuncusu evinde ölü bulundu

Yeşilçam oyuncularından 82 yaşındaki Muazzez Özdemir, Edirne'deki evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Özdemir'in Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Özdemir'in cesediyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde yaklaşık 1 hafta önce yaşamını yitirdiği belirlenen Özdemir'in cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.



'Yokluk içinde yaşamaya çalışıyordu'



Özdemir'in komşusu Hızır Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 32 yıldan beri tanıdığı sinema oyuncusunun ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Kutlu, "Son zamanlarda maddi durumu çok kötüydü.Yokluk içinde yaşamaya çalışıyordu. Pek dışarı çıkmıyordu. Pazara da ya da hastaneye gitmek için dışarı çıkardı. Devletin yardımıyla yaşıyordu" diye konuştu.

Yeşilçam oyuncularından Muazzez Özdemir, 1932'de Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde dünyaya geldi. Özdemir, "Hayalimdeki sevgili", "Melekler Şahidimdir", "Esir Kuş" ve "Evlat Hasretim" filmlerinde rol almıştı.