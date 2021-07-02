Yeşilçam’ın usta ismi Kartal Tibet'in cenaze detayları belli oldu

Türk Sineması'nın usta oyuncularından Kartal Tibet, dün akşam saatlerinde 83 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz sanatçı, yarın Zincirlikuyu Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Civan Canova, Kartal Tibet'in cenaze törenine ait detayları da sosyal medya hesabından paylaştı:

"Kartal Tibet için, gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacaktır. Naaşı; yarın, 3 Temmuz Cumartesi günü, öğle namazını müteakip Zincirlikuyu caminden kalkacak, aynı yerdeki kabrine defnedilecektir. Mekanı cennet olsun."

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