Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak'ta Covid-19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Fatma Girik Şişli Belediyesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İlk tören görev yaptığı Şişli Belediyesi'nde

Girik için ilk tören belediye başkanlığı yaptığı Şişli Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Törene CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, kardeşi Günay Girik, belediye çalışanları ve dostları katıldı.

Fatma Girik’in manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, “Hepinize buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fatma Annem Şişli’ye çok emek verdi. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde evde görmek mümkün değildi. Türkiye büyük bir değerini kaybetti." dedi.

Girik’in kardeşi Günay Girik, “Çok üzgünüz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Burada adı verilen bir kız yurduna gelmiştik. Bu toplantı olacaktı zaten, çok enteresan. Bütün eski mesai arkadaşları, sanatçı dostları burada. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Şişli Belediyesi Başkanı Muammer Keskin, “Dev bir sanatçıya veda etmek üzere bir araya geldik. Zamansız gidişiyle hepiniz derin bir üzüntü içindesiniz biliyorsunuz. Fatma Girik benim için çok özel bir isimdi. Kendisiyle çalışıyor olmaktan her zaman onur duydum. Bütün Şişli’yi adım adım dolaştık. Haksızlıklara karşı tepkide hep Fatma Girik ismi anıldı" ifadesini kullandı.

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"Bu kadını unutmak mümkün değil"

Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlendi. Törende konuşan Nur Sürer, “Ben hayatımda mavinin bu kadar güzel olduğunu düşünmemiştim. Sevdiği insanların üzerinden elini çekmezdi. Hayatımızdan Fato geçti. Bu kadını unutmak mümkün değil. İyi ki hayatımıza girdi." düşüncesini dile getirdi.

"Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk’e bütün kalbimizle bağlı cumhuriyet kadınlarıydık"

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Hülya Koçyiğit, “Ben de çok zorlanıyorum. İçimiz yanıyor. Hani gözler insanın kalbinin aynasıdır derler ya, o masmavi gözlerle sanki içinden ışık yanarmış gibi... Türk sineması deyince hepimizin aklına ilk o gelir. O cesur yürekli bir efsaneydi. Seni çok özleyeceğiz Fatma. Sinemaya olan tutkusunu hepimiz biliyoruz. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk’e bütün kalbimizle bağlı cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak." dedi.

"Halkın büyük sevgisini kazanmış, herkesin kalbinde derin bir izi var Fatma Girik’in"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

“Türk sinemasının en önemli isimlerinden birisiydi. Fatma Girik sadece Türk sinemasının önemli bir sanatçısı değildi, sanatçılığının yanında sosyal yanı çok güçlü insandan bahsediyoruz. Daima halkın yanında, toplumsal sorunları takip eden, emekçinin yanında olan bir sanatçı Fatma Girik. Dürüst, halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. Önemli yer tutan yapıtlar yer aldı Fatma Girik. Tabiri caizse Türk sinemasını Fatma Giriksiz anlatamayız. Halkın büyük sevgisini kazanmış, herkesin kalbinde derin bir izi var Fatma Girik’in."

Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hepimizin başı sağ olsun bu Covid-19 döneminde sanat camiamız çok değerli birini kaybetti. Maalesef bu süreç tüm dünyada yaşanıyor. Bize düşen görev onlardan sonra yerlerini doldurmak ve yeni sanatçıların onların yerini almasını sağlamak. Başta ailesi olmak üzere tüm sanat camiasına baş sağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Acımız büyük. Başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve Türk sinemasına baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

'Türkiye için çok önemli bir değeri kaybettik' diyen Kerem Alışık, “Acımız büyük. İnsanları insan kalbiyle seven bir insan. O mavi gözleriyle hem hayata hem sanata hem de kalbimizin derinliklerine çok güzel bakan biri. Biz mavi bakmayı ondan öğrendik. O yüzden elimizden düşmüyor mavi kalem. Şimdi o da gökyüzündeki can arkadaşlarının yanına gitti. Çok üzgünüm çok sevdiğim ve saydığım değerli ustamı kaybettim" ifadelerini kullandı.

Törene katılan Nuri Alço da "Fatma Girik'i anlatmak gerçekten çok zor. Önemli olan onunla yaşamak. Yaptığı bütün işlerde bütün fakirin ve emek verenin yanındaydı. Gerçek bir cumhuriyet kadınıydı. Ne kadar kötü durumda olursa olsun o yüzündeki gülümsemeyi ve esprilerini hiçbir zaman eksik etmezdi. Kendisini en son bodrumda ziyaret etmiştim. Gayet iyiydi, neşeliydi" dedi. Fatma Girik, son yolculuğuna sevenleri tarafından alkışlar eşliğinde uğurlandı. Girik'in cenazesi hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmek üzere Bodrum’a nakledilecek.