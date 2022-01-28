Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik Bodrum'da toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 2015'te vefat eden hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi.

Covid-19'a bağlı zatürre tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenazesi İstanbul'daki törenin ardından Bodrum'a getirildi.

Bodrum Merkez Adliye Camii'ne getirilen Girik'in cenaze namazına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban, Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AKP Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'in yanı sıra sanatçının ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat dünyasından çok sayıda isim ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada kılınan cuma namazının ardından sanatçının cenazesi sevenlerinin gözyaşları arasında alkışlarla uğurlanarak Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evine getirilerek yakınlarından helallik alındı. Fatma Girik'in cenazesi daha sonra Torba mezarlığında 2015'te vefat eden eşi Memduh Ün'ün yanına defnedildi. (AA)

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