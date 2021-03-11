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Kültür-Sanat

Yeşilçam'ın ünlü görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı yaşamını yitirdi

Aytekin Çakmakçı, Muhsin Bey ve Arabesk gibi filmlerin görüntü yönetmenliğini yapmıştı

11 Mart 2021 09:59

Yeşilçam'ın efsane görüntü yönetmenlerinden Aytekin Çakmakçı 71 yaşında hayatını kaybetti.

Gece yarısı kalp krizi geçiren Çakmakçı, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Çakmakçı bugün Bahçecik Mezarlığı'nda defnedilecek.

Aytekin Çakmakçı kimdir?

Aytekin Çakmakçı, 10 Ağustos 1949'da Trabzon'da dünyaya geldi. Muhsin Bey, Arabesk ve Uzlaşma gibi filmlerin görüntü yönetmenliğini yaptı.

Branşında Antalya Altın Portakal, Adana Altın Koza ve Altın Kelebek gibi ödüllere sahip olmuştur.

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