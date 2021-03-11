Yeşilçam'ın ünlü görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın efsane görüntü yönetmenlerinden Aytekin Çakmakçı 71 yaşında hayatını kaybetti.

Gece yarısı kalp krizi geçiren Çakmakçı, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Çakmakçı bugün Bahçecik Mezarlığı'nda defnedilecek.

Aytekin Çakmakçı kimdir?

Aytekin Çakmakçı, 10 Ağustos 1949'da Trabzon'da dünyaya geldi. Muhsin Bey, Arabesk ve Uzlaşma gibi filmlerin görüntü yönetmenliğini yaptı.

Branşında Antalya Altın Portakal, Adana Altın Koza ve Altın Kelebek gibi ödüllere sahip olmuştur.