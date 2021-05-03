Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Coşkun Göğen: 3 sene Beyoğlu’na dayak yememek için çıkmadım

Yeşilçam’da oynadığı ‘kötü’ rollerle tanınan Coşkun Göğen, "O rollerden hiç rahatsız olmadım. Hayat bir senaryodur. Film ise tamamen senaryo çünkü okumadan rol yapamazsın. Ne yazıldıysa onun en iyisini yaptım." dedi. Göğen, 3 sene boyunca dayak yememek için Beyoğlu'na gitmediğini söyledi.

Oyuncu, “Hiç başrol oynadınız mı?” sorusuna, “300-500 arasında filmde oynamışımdır. Başı sonu yok benim oynadığım filmlerin. Başrol hiçbir zaman önemli olmadı. Sadece bir kere iyi bir karakteri oynadım. Fatma Girik ve Tarık Akan’ın ‘Kaçak’ filminde... Bir daha da tövbe ettim. İyi adamı oynadığım için ayağımdan tavana astılar. Az daha ölüyordum. İyiyi oynamak zor ve sıkıcıymış. İnsanlar bildiği işi yapmalı.” Göğen’in unutamadığı film ise Necla Nazır ve Ferdi Tayfur’un başrolündeki “Batan Güneş” yanıtını verdi.

Hürriyet gazetesinden Eda Solmaz'a konuşan Göğen şu ifadeleri kullandı:

“Tam 3 sene Beyoğlu’na dayak yememek için çıkmadım. O film, Türkiye’de hasılat rekoru kırdı. Yeni Melek Sineması’nda 10 hafta oynadı. Beni arayıp ‘dümbük’ diye küfrederlerdi. Benim yediğim küfür, aldığım paraya değmedi hayat boyunca.”

“Oyunculuğun yanı sıra Osmanbey’deki dükkanımda konfeksiyon konusunda çok ilerlemiştim. Fakat 1988’de işlerim battı. Ben de Antalya’ya gittim. 7 buçuk aydır da evde oturuyorum. Eşim ise bale öğretmenliğine devam ediyor. Kendi evimiz ve emekli maaşım var. Aç değiliz, susuz değiliz... Yıllarca buradaki sahillerde animatörlük yaptım. Selfie kuyruğu oluyordu benim yüzümden.”