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Yaşam

Yeşilay Başkanı'ndan fetva: Deniz Seki'yi piyasadan silin, İmirzalıoğlu'nun sarhoş hallerini ekranda göstermeyin!

'Deniz Seki'nin illegal bir iş yaptığı ispatlandıktan sonra hala...'

21 Ağustos 2014 13:59

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman, uyuşturucu kullanırken yakalanan sanatçılar için çarpıcı ifadeler kullandı. Karaman, “Deniz Seki konusunda basına, kamuoyuna hatta menajerlere, ona işverenlere düşen bu insanı piyasadan silmektir. Kenan İmirzalıoğlu'nun sarhoş halleri ekranlarda gösterilmemeli” dedi.

Özellikle bonzai nedeniyle artan ölümler dikkatleri bir kez daha uyuşturucuyla mücadeleye çevirdi.

Yeşilay Başkanı Karaman, uyuşturucu kullanırken yakalanan sanatçılar için sert konuştu!

 

'Piyasadan silin!'

 

Habertürk'ün haberine göre, Karaman o sanatçılar için şunları söyledi:

“Basın kötü örnekleri mümkün olduğu kadar ekranlara çıkarmamalı. Mesela Tarkan için bildiğim kadarıyla mahkeme kararı yok, ama Deniz Seki için var. Hiçbir insan ispat edilinceye kadar suçlu muamelesi yapamayız. Deniz Seki konusunda basına, kamuoyuna hatta menajerlere, ona işverenlere düşen bu insanı piyasadan silmektir. Çünkü biz illegal bir iş yaptığı ispatlandıktan sonra hala toplum nezdinde bu insanı yüceltirsek o zaman kanunsuzluğu kötülüğü yüceltmiş oluruz gençlerin gözünde. Mesela Kenan İmirzalıoğlu'nun sarhoş halleri ekranlarda gösterilmemeli.”

 

İyi örnekler de var

 

“Tabi sanatçılardan iyi örnek olacak isimler de var. Mesala Çağla Kubat, sporcu ve düzenli bir yaşamı var. Onunla topluma özellikle gençlere ulaşmak isteriz. Kenan Sofuoğlu da öyle. Bu isimlerle ekranlar aracılığıyla kitlelere ulaşmalıyız.”

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