Yeşilay Başkanı da Behzat Ç.'yi hedef aldı: Yakında yayından kalkacak

Behzat Ç.’yle ilgili tepkilere bir yenisi daha eklendi. “Diziyi dikkatle izliyoruz” diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın ardından, şimdi de Yeşilay Genel Başkanı Muzaffer Balcı “Göreceksiniz, yakında yayından kalkacaktır” şeklinde konuştu.

Yeşilay Genel Başkanı ve Jüri Başkanı Av. Muzaffer Balcı; "Benim gönlüm ‘irade’den yana ancak, her iki gurup da iyi hazırlanmışlar, kendilerini tebrik ediyorum. 24 saat içki ve sigara içen, argo konuşan kişi, Türk polisini temsil edemez. Senaryonun yazımına danışmanlık yapan emekli polisleri de kınıyorum. Halkın tepkisine de neden olan bu dizi göreceksiniz, yakında yayından kalkacaktır" şeklinde konuştu.

Star'dan Behzat Ç. açıklaması: Yayından kaldırmak gibi bir düşüncemiz yok Medyatava'nın ulaştığı Doğuş Yayın Grubu Genel Müdürü Cem Aydın ve Star TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özgüner, Behzat Ç konusundaki spekülasyonlara son noktayı koydu. Star yöneticileri Medyatava'ya yaptığı açıklamada "Dizinin yayından kalması gibi herhangi bir durum söz konusu değil. Behzat Ç kendi ömrünü tamamlamadığı sürece yayından kaldırmak gibi bir düşüncemiz yok" şeklinde konuştu ve tartışmalar son noktayı koydu.

Arınç Behzat Ç için ne demişti?

MHP Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, Behzat Ç.’yi TBMM gündemine taşımış, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a dizideki “alkol kullanımı, evlilik dışı ilişkiler, Türk aile yapısı ve devleti temsil eden görevlilere yakışmayan davranışlar hakkında hangi tedbirlere başvurulduğunu” sormuştu. Arınç, dizide alkol kullanımıyla ilgili olarak, “Bu diziye daha önce alkol ve sigarayı özendirici yayın yapmaktan ceza verilmişti. Dikkatle izlenmeye devam edilmektedir” demişti. Dizinin Genel Yönetmeni Serdar Akar da 30 Nisan’da “Zaten biz de bu diziyi izlensin diye çekiyoruz. Yalnız malum ortada reyting ölçümleri yok, ne kadar izlendiğimizi tam bilemiyoruz” diye cevap vermişti.