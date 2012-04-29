Arınç: Behzat Ç.'yi yakından takip ediyoruz

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Behzat Ç.’yi yayınlayan kanala alkol ve sigarayı özendirmek, ahlaki gelişime zarar verecek türde yayınları gençlerin izleyebileceği zaman diliminde yayınlamaktan iki kez ceza verdik. Yayınları dikkatle takip ediyoruz” dedi.

Afyonkarahisar’da açık yerlerde alkol satışının yasaklanması tartışma yaratırken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dizilerde alkol kullanımı ve evlilik dışı ilişkilere yönelik şikâyetler konusunda ilginç bir çıkış yaptı. Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre; MHP Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, Star TV’de yayınlanan Behzat Ç. adlı diziyi TBMM gündemine taşıdı. Belen, Arınç’a dizideki “alkol kullanımı, evlilik dışı ilişkiler, Türk aile yapısı ve devleti temsil eden görevlilere yakışmayan davranışlar hakkında hangi tedbirlere başvurulduğunu” sordu.



‘Yayınları dikkatle takip ediyoruz’



Arınç, Belen’e RTÜK Başkanı Davut Dursun’un bilgi notu ile yanıt verdi. Behzat Ç.’nın kurgu niteliğinde dizi program olduğunu belirten Arınç, bugüne kadar RTÜK’e 379 şikayet ve beğeni içeren bildirim geldiğini kaydetti. Arınç, Behzat Ç. dizisini yayınlayan televizyon kuruluşuna, alkol-sigarayı özendirici yayın yapmak ve ahlaki gelişime zarar verecek türde yayınları gençlerin izleyebilecekleri zaman diliminde koruyucu sembol kullanılmadan yayınladıkları için iki kez ceza verdiklerini kaydetti. Arınç dizi için, “Yayınlar dikkatle izlenmeye devam edilmektedir” dedi.



Alkol reklamına izin yok



Televizyon yayınlarında alkol ürünleri reklamlarına kesinlikle izin verilmediğini belirten Arınç bu konuda da şunları söyledi:

“Öte yandan çeşitli dizilerde, senaryo gereği kullanılan alkol görüntülerini yasaklayan bir yasa hükmü olmamasına rağmen bu tür görüntüler, reklam niteliği ve ilgili 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan yayın hizmeti ilkeleri doğrultusunda denetlenmekte ve gerekli müeyyideler uygulanmaktadır.”



Televizyon dünyası



“Televizyon dünyası ile gerçek dünya birbirinin aynı değildir” diyen Arınç, televizyonun doğası gereği gerçek dünyayı yeniden kurgulayarak yansıttığını belirterek şöyle devam etti:

“Özellikle çocuklarımız üzerinde etkili olan televizyon dünyasını gerçek dünya olarak algılayabilme olumsuzluğunun giderilmesine yönelik olarak RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilköğretim müfredatına konulan ‘Medya Okuryazarlığı Projesi’ hayata geçirilmiştir.”

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Behzat Ç. dizisine iki kez ceza kesildiğini ve dikkatle takip edildiğini söyledi.