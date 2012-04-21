RTÜK, Behzat Ç.'den sonra Ozan'la Zeynep'i de evlendiriyor

AKP ve MHP'li vekillerin evlilik dışı ilişkiyi meşrulaştırdığı eleştirilerinin ardından Behzat Ç. geçen aylarda Savcı Esra'ya evlilik teklif etmişti. Şimdi RTÜK üyelerinin de "1 Erkek, 1 Kadın" dizisinin uzun süredir aynı evde yaşayan aşıkları Ozan ve Zeynep'in evlenmesini çok istediği gündeme geldi. Orijinali “Love Bugs” adı ile Kanada'da yayınlanan ardından pek çok ülkede ekrana gelen formattan ülkemize uyarlanan dizide, bir izdivaç olup olmayacağı da merak konusu oldu.

Milliyet gazetesinden Birsen Altuntaş, dizinin Genel Yönetmeni Müge Turalı'ya sordu. Acaba Zeynep'in annesinin 2. kez evleneceğini duyunca gözyaşı döküp "Annem bile bana tur bindiriyor" demesine rağmen Ozan'ın yanaşmadığı evlilik olayı gerçekleşecek miydi? Turalı merak uyandıran evliliğin olacağının sinyalini verdi ancak evlilik tarihinin sürpriz olmasını istediklerini açıkladı. İşte Turalı'nın cevapları:



* Dizi TürkMax'ten Star TV'ye geçtikten sonra varolan bir ilgide değişiklik oldu mu?

Star gibi ulusal bir kanala geçmiş olmak, tabii ki izleyici kitlemizde kayda değer bir artış yarattı. Daha önceden ücretli özel bir yayın platformunda yayınlandığımızdan dolayı, bizi özellikle daha çok internet üzerinden koşulsuz bir şekilde takip eden genç kitlemiz vardı. Şimdi bu izleyici profilimize biraz daha orta yaşlar da katılmaya başladı ve bizi şimdiye kadar hiç izlememiş, yeni keşfeden yoğun bir izleyici kitlesine sahip olduk.

Biliyorsunuz yılbaşı itibarıyla reklam veren tarafından kabul edilebilir bir ölçümleme sistemi yok. Bu yüzden tam olarak bilemiyoruz. Ne Star TV, ne de biz çok da ilgilenmedik. Bu proje bir Pay TV'de yayınlanarak fenomen haline geldi. Ama reytinglerden daha çok, sosyal medyadaki duruşumuz ve takipçi sayımız bizi ilgilendiriyor. Hali hazırda 800.000’lerde olan takipçilerimiz, Star’da yayınlanmaya başlamamız ile beraber 1.0112.000’e kadar çıktı ve her hafta aynı hızda artmaya devam ediyor.



* Çekimler nasıl gidiyor, yenilikler var mı?

Çekimlerimiz her zamanki akışımızda devam ediyor. Star yayınımız ile beraber, dizimize yeni komşular gibi farklı karakterleri de dahil etmiştik. Hali ile yeni mekanlar, yaşam alanları ve karakterler ile konularımız da çeşitleniyor. Ama özünde bizi biz yapan doğal ve samimi yapımızı koruyoruz. Bu sezon farklı markalarla da hem televizyon hem de internet üzerinde daha farklı projelerimiz de oluyor.



* Diziyle ilgili son olarak gündeme gelen bir konu var. RTÜK üyeleri Zeynep ile Ozan'ın evlenmesini çok istiyormuş. Bu konuda neler olacak, ufukta bir izdivaç olayı var mı?

Bir kez daha yinelemek isterim ki, biz ilişkilerin ironisini ekrana getiriyoruz. İlişkilerdeki hallerimize ayna tutup gülümsetiyoruz izleyenlerimizi... Evlilik konusu biliyorsunuz ki, uzun süreli ilişki içindeki çoğu kadın gibi Zeynep’in en büyük hayali. Ancak henüz bu konu ile ilgili bir yorum yapmamız için biraz erken. Sürpriz bir zamanlama olmasını tercih ederiz.



* Yoksa dizinin orijinal formatına sadık kalma zorunluluğunuz mu var?

Dizinin orijinal formatında bu konu üzerinde bir yaptırım yok. Türkiye uyarlaması dünyada yayınlanan birçok ülkeyi geçti. Zaten son 1 yıldır tüm senaryolarımız özgün olarak yazar grubumuz tarafından yazılıyor. Bugüne kadar yayınlandığı ülkelerin bazılarında hiç evlenmediler, bazılarında evlendiler, bazıların da ise mesela Lübnan’da en başından evli bir çifttiler. Ülkelerin kültürel ve sonuçta "1 Erkek 1 Kadın" toplumsal yapılara göre uyarlanabilen bir format.



'Üniversite gençliği evlilik istemiyor'



* Seyircilerden de bu yönde hiç tepki geldi mi? Sizce halk Ozan ile Zeynep'in evli olmasını istiyor mu?

Açıkçası bu güne kadar bizim izleyicilerimizden çiftimizin evlenmesi konusunda herhangi bir talep almadık. Bilakis dönem dönem üniversitelerde yaptığımız söyleşilerde bunu gündeme getirdiğimizde evlilik konusunda, Zeynep ile Ozan’ın beraber yaşamaya devam etmesini daha çok tercih ettiklerini gördük. Tabii ki bu izleyici kitlemizin ne kadar genç olduğunun da iyi bir göstergesi. Bu asla evlilik kurumuna ya da değerlere karşı çıktığımızdan değil, bu sakın yanlış anlaşılmasın. Sonuç olarak karşılıklı sevgi ve saygının ve koşulsuz sevmenin önemini anlattığımızı düşünüyorum gençlere…

Biz aslında her kesimden izleyicimize ilişkilerinde karşılaşabilecekleri her türlü sorunu aslında gülerek de halledebileceklerini, ilişkilerdeki en önemli gerçeğin koşulsuz sevmek olduğunu ve birbirlerini tanımak için kendilerine bir süre ayırmaları gerektiğini mizahi bir dille anlatmaya çalışıyoruz. Esasında insanların bizim dizimizi de kendilerine bu kadar yakın görmelerinin ve sahiplenmelerinin en büyük sebeplerinden birinin Zeynep ile Ozan’ın aynı çatı altında bir yaşamı paylaşan hem iki iyi dost hem de sevgili olmaları. Hem kendi ilişkilerini buldukları hem de yaşamak istedikleri, belki de hayal ettikleri bir ilişki Zeynep ile Ozan’ın aşkı.



* Yeni bölümlerle ilgili gelen en ilginç yorum ne oldu?

İzleyicilerimiz ile öylesine samimi bir ilişkimiz var ki, her bir skeç ya da her bir fotoğrafa son derece doğal ve içten yorumları ile sürekli bizlerle iletişim içindeler. Genelde en ilginç yorumlar konuları ve Zeynep ile Ozan’ı gerçek gibi düşünüp yaptıkları yorumlar oluyor. Özellikle Zeynep ile Ozan’ın karşı karşıya kaldığı durumlarda çoğunluk tabii ki yoğun olarak kadınlar Zeynep’in tarafını tutuyor. Kendi hayatlarında erkek arkadaşlarına söylemek isteyip de dile getiremedikleri sitemleri dile getiriyorlar.





'Yeni yayın döneminde dizimiz devam edecek'



* Dizi önümüzdeki sezon da sürecek mi, planlanan ne?

Dizimizin gördüğü yoğun ilgi ve talepten dolayı Star da yeni yayın döneminde iş birliğimize devam etmek istiyor. Biz de bu birliktelikten memnunuz.



* Sizin diziyle ilgili özel eklemek istediğiniz şeyler var mı?

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de bu formatın çok tutması artık bizim de bu dijital çağa nasıl ayak uydurduğumuzun bir göstergesi… Kadın erkek ilişkisi dünyanın her yerinde aynı… Bazen çok saf, bazen de bir o kadar yaman… Ama bizim tek anlatmaya çalıştığımız karşılıklı eşitlik, koşulsuz sevmek ve bağlılık… Belki de izleyicilerin kendi pencerelerinden içeri bakmalarını sağlatabilmek.. Tabii ki güldürerek.

"1 Erkek 1 Kadın"ın 5. yılına devam edebilmesinin ve bu kadar yıldır özellikle gençler arasında sevilmesinin en büyük sebeplerinden birinin, günlük materyal hayatın koşturmacası içinde unutulan sevgi ve aşk gibi değerleri gençlere en samimi en saf hali ile hiç bozulmadan yaşatması olduğuna inanıyorum. Bizler esasında son derece duygusal ve hassas bir toplumuz. Ancak nedense son yıllarda sürekli şiddet, ihanet ve nefret içeren öğelerle etrafımız sarılıyor. Bizim dizimiz toplumumuzun gerçek ruhuna ve duygusuna uygun değerleri temsil ediyor; naif ve sevgi dolu…



* Bando Yapım olarak başka dizi projeniz var mı?

Şu anda hem televizyon hem dijital medyada birkaç projemiz ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Hepsi de özgün ve değişik projeler.. Biz Bando Yapım olarak farklı çizgide olan işler yapmayı seviyoruz ve bunun için uğraşıyoruz. Gelen işleri de böyle değerlendiriyoruz…