Yeşil, Uğur Mumcu'nun evine gitmiş!

Ankara'daki evinin önünde aracına bomba konularak 19 yıl önce öldürülen gazeteci-yazar-aydın Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, suikasttan 3 yıl sonra "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın kendisini evinde ziyaret ettiğini açıkladı.

Güldal Mumcu, 24 Ocak 1993'ten sonra yaşadıklarını "İçimden geçen zaman" isminde kitapta topladı. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) yayınları arasında çıkacak kitabın bazı bölümleri Cumhuriyet gazetesinde hazırlanan yazı dizisinde paylaşılacak. Kitap satışından elde edilecek gelir um:ag'ın gazetecilik faaliyetlerinde kullanılacak.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu'nun kaleme aldığı ve yarın (17 Kasım 2012) başlayacak olan yazı dizisi için gazetede şu sorularla anons yapıldı:

- Suikasttan 3 yıl sonra Mumcu’nun evine gelen Yeşil, Güldal Mumcu’ya ne nedi?

- Güldal Mumcu gelen kişinin ‘Yeşil’ olduğunu nasıl öğrendi?

- Yeşil'in "Evin karşısındaki camiyi 'ti'ye alın demesinin anlamı" neydi?

- Taziyeye gelenler için konulan deftere Yeşil ne yazdı?

- Defter nasıl yok oldu?

Mumcu ailesine yurt dışını öneren sosyal demokrat

Güldal Mumcu'nun kitabını, T24'teki yazısında ilk duyuran isim olan gazeteci Murat Sabuncu, kitapta cinayetten sonra önemli bir sosyal demokratın Mumcu ailesine yurt dışına yerleşmeyi önerdiğinin de yer aldığını duyurmuştu.

Sabuncu'nun T24'te yayımlanan yazısı: