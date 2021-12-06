Yeşil Sol Parti, Şebinkarahisar'da çevreyi kirleten maden şirketi ve sorumlular hakkında suç duyurusu

Yeşil Sol Parti, 18 Kasım da Şebinkarahisar'da çevreyi kirlettiklerini belirttikleri Nesko Maden şirketi ve olayda sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargılanması için suç duyurusunda bulundu.

Yeşil Sol Parti Genel Eş Sözcüsü İbrahim Akın ve MYK Üyesi Avukat Arif Ali Cangı beraberinde Yeşil Sol Parti MYK, Parti Meclisi üyeleri ile 18 Kasım da Giresun - Şebinkarahisar'da kurşun-çinko-bakır madeninin atıklarının depolandığı flotasyon tesislerindeki havuzların duvarının patlaması sonucunda oluşan "İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla” çevreyi kasten kirletme suçu nedeniyle, maden şirketi yöneticileri ile gereken idari önlemleri almayan, denetim yapmayan, olaya yol açan izin ve ruhsatları veren kamu görevlilerinin tespit edilerek soruşturma yapılması, yapılacak soruşturma sonucunda, tespit edilen şüpheliler ile şirketin atılı suçlardan cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasını talebi ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Yeşil Sol Parti 'nin ekosistemi ve canlı yaşamını tehdit eden bu olayın takipçisi olacaklarını yineledi.