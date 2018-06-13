Yerli ve milli oyun konsolu geliştirildi

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Ufuk Anteplioğlu, yerli ve milli oyun konsolu geliştirdi. \'uChest\' adını verdiği oyun konsolunu dünyaya tanıtmak isteyen Anteplioğlu, \"TÜBİTAK ile görüşmeleri sağlamaya çalışıyorum. Destek gelirse cihazı seri üretime geçirip global olarak yaygınlaşmasını sağlayacağım\" dedi.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Ufuk Anteplioğlu, 6 ayda yerli oyun konsolunu geliştirdi. Piyasadaki oyun konsolları gibi \'uChest\'in içinde de kendi oyun mağazası yer alıyor. C# kodlama diliyle yazılan \'uChest\'in işletim sistemi ise Xbox gibi, Windows tabanından güç alıyor. Xbox, Hyper-V ve Windows 10 tabanlı Xbox OS kullanırken uChest, Windows tabanlı uBox\'ı kullanıyor.

\"BİLGİSAYAR İŞLEVİ DE GÖRÜYOR\"

\'uChest\'in hem bir konsol hem de bir PC gibi çalışabildiğine dikkat çeken Ufuk Anteplioğlu, \"Oyun konsolları çok gelişmiş cihazlar. Konsollarda oyun oynuyoruz ve bilgisayar işlevi göremiyoruz. \'uChest\'in amacı aynı zamanda yazmış olduğumuz masaüstü ara yüzü sayesinde hem masaüstü gibi çalışıp aynı zamanda bir konsol ara yüzü de sunması. Tek bir cihazda ben iki farklı özelliği birleştirdim. Diğer konsollar internet için aylık ödeme talep ediyorlar. Biz bu şekilde bir talepte bulunmuyoruz. Herkes istediği joistiği kullanabiliyor\" dedi.

\"KLAVYE EKSİKLİĞİ SONA ERDİ\"

Oyun konsolunu tasarlarken diğerlerinin eksiklerini araştırdığını belirten Anteplioğlu, en büyük eksiğin ise klavye olduğunu ifade etti. \"\'uChest\'e istenilen Bluetooth veya USB mouse ve klavye bağlanabiliyor\" diyen Anteplioğlu, \"Diğer konsollarda kullanıcıların şikayetçi olduğu yanları araştırdım. Klavye desteği eksikti. Hiçbir konsolda tam anlamıyla bir klavye desteği sağlanamıyor. Sadece özel olarak klavyeyi destekliyorlar. \'uChest\' bu eksikliği tamamladı\" diye konuştu.

TÜBİTAK\'TAN DESTEK BEKLİYOR

Türkiye\'nin oyun geliştirmede diğer ülkelere göre çok geride kaldığını anlatan Anteplioğlu, destek için TÜBİTAK ile görüşmeye başladığını belirtti. Anteplioğlu, hedeflerini şöyle anlattı:

\"TÜBİTAK ile şu anda görüşmeleri sağlamaya çalışıyorum. TÜBİTAK\'tan destek gelirse bu cihazı seri üretime geçirip önce Türkiye\'ye satmayı hedefliyorum. Ardından global olarak özel oyunlarla birlikte yaygınlaşmasını hedefliyorum. İlk amacım bu konsola ucuza ulaşılması. Yeni versiyon üzerine çalışıyorum. Bunda da sesli asistan özelliği olacak. Sesle cihazı açıp kapatabileceksiniz.\"

\"ÖĞRENCİLERİN YARATICILIĞINA DESTEK OLMALIYIZ\"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Okatan ise oyun konsolu hakkında şunları söyledi:

\"Ufuk\'un geliştirdiği oyun konsolu ile amaçlarımıza yaklaştığımızı düşünüyorum. Dünyada oyun endüstrisi oldukça büyük yer tutuyor. Bu konuda yerli oyun konsolları ve oyunlar yapma konusunda bir seferberlik var. Genç beyinlerin ise bu konuda büyük avantajları var. Öğrencilere bu tür projeler vermek ve onların yaratıcılığına destek olmak çok faydalı.\"

\"ÇOK HIZLI OLMUŞ\"

Konsolu deneyimleyen Berkay Karaman ise klavye desteğinin büyük kolaylık sunduğunu ifade ederek, \"Günde 2-3 saat oyun oynuyorum. Daha önce birçok platformda da oyun oynadım. Bu çok hızlı ve güzel olmuş özellikle klavye desteği diğer platformlardan çok farklı olmuş. Bunun ilk kez Türkiye\'de yapılması ve bizim okulumuzdan çıkması beni çok mutlu etti. Umarım daha iyi şekilde devam eder\" şeklinde konuştu.

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