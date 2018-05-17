Yerli ve milli ilk baz istasyonu ULAK, Kars'ta hizmete alındı (2)

BAKAN ARSLAN: HİÇBİR ŞEKİLDE CASUS YAZILIM ALMADIK

Türkiye\'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK\'ın hizmete alınmasının ardından, Kars\'ta gazetecilerle bir araya gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Adalet Yürüyüşü sırasında partililerin telefonlarının, Almanya\'dan sağlanan bir virüsle takip edilip izlendiği iddialarına ilişkin soru üzerine Bakan Arslan, şunları söyledi:

\"Casus yazılımla ilgili söylemleri biz de dinliyoruz. BTK bu anlamda sadece mahkemeler marifetiyle veya hakimler marifetiyle verilen kararlar çerçevesinde dinleme için uç veren görev ifa ediyor. Hiçbir şekilde kim, neyi, nasıl dinledi, ne konuştu, böyle bir görevi yok. Karar geliyor, karar geldikten sonra BTK içinde bu görevi yapan hakim arkadaşlar var, onlar inceliyor, \'doğrudur\' derse uç veriyor. Özellikle BTK marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Biz her zaman söylediğimiz gibi kimin hangi vehmle hareket ettiğine bakmıyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Net ve yüzde 100 söyleyeyim ki, BTK Başkanımız da burada, Bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayriresmi olarak alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, buna casus yazılım da dahil, söz konusu değil, olamaz. Biz, yasalar ve yetkilerimiz çerçevesinde yasal olarak yapılması gereken işleri yapan bir kurumuz. Yine bu çerçevede hareket ediyoruz. Tekrar söyleyelim; bizimle ilgili töhmet altında bırakacak, bu kadar nezih ve güzel hizmet eden bir kurumu yıpratmaya yönelik bu ifadeyi kesinlikle ve kesinlikle reddediyoruz. Bize daha öncede sorsalardı \'Ey Bakanlık, ey BTK siz böyle birşey yaptınız mı?\' Biz yüzde 100 net bir ifadeyle \'Hayır böyle bir yazılım almamız da söz konusu değil, kullanmamız da söz konusu değil\' derdik. Ama sanki varmış gibi vatandaşın kafasında böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu bize de, kurumumuza da, çalışan arkadaşlarımıza da haksızlık.\"



KARS, (DHA)



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