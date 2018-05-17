Yerli ve milli ilk baz istasyonu ULAK, Kars'ta hizmete alındı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - TÜRKİYE\'nin yerli ve milli ilk baz istasyonu ULAK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın katıldığı törenle Kars\'ta hizmete alındı.

Yerli ve milli ilk baz istasyonu ULAK\'ın hizmete alım töreninde konuşan Bakan Arslan, Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayacak önemli projelerin devreye alındığını söyledi. Arslan, 500’den az kişinin yaşadığı yerlerde haberleşme hizmeti sağlamak için baz istasyonlarının \'evrensel hizmet fonu\' kapsamında devreye alındığını belirtti. Kurulumu gerçekleştirilen 1799 noktadaki baz istasyonunun 4.5G seviyesinde hizmet verebilmesi için çalışma başlattıklarını hatırlatan Arslan, 1472 noktaya baz istasyonu kurulumuna ilişkin ikinci fazın da GSM operatörlerince yürütüldüğünü dile getirdi. Söz konusu çalışmaya ilişkin süreçlerin başlatıldığına dikkat çeken Arslan, bu ihalelerde yerli baz istasyonu kurulması şartı getirdiklerini kaydetti. Bakan Arslan, \"Bakanlık olarak evrensel hizmet kapsamında birinci faz için şu ana kadar 150 ULAK ekipmanının testini ve fabrika kabullerini yaptık. Bu ay içinde 150’sinin daha testini yapacağız. Haziran ayında 189 ULAK’ın teslimini gerçekleştireceğiz. Biz ULAK’ta birinci fazda yüzde 10 olan yerlilik oranını yüzde 43’e yükselttik. İkinci fazda 590 noktada yerli ve milli baz istasyonu kullanılacak. İkinci fazda yüzde 30 öngördüğümüz yerlilik oranı da yüzde 54 oldu. Bu, bizi memnun ediyor. Evrensel hizmet kapsamında 1080 ULAK siparişi verildi, GSM operatörlerinin sipariş sayısı da 625 oldu. ULAK baz istasyonu tüm GSM operatörlerince kullanılmasına ilişkin seremoni gelecek hafta Kars’ta yapılacak. Böylece Türkiye’nin her yerinden yerli ve milli baz istasyonlarıyla hizmet verilecek\" diye konuştu.

FİBER ALTYAPI HATTINA YATIRIM

Kars’ta görme engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması için Kars Belediyesi binasında \'sesli adımlar\' uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Arslan, \"Bu işlemlerin tek bir elde toplanabilmesi ve yönetilebilmesi için Kars Valiliği\'mizde yönetim merkezi kuruldu. Kaynakların etkili kullanımı için de büyük datanın hızlı işlenmesi mümkün hale geldi. Bunun fiber optik altyapıyı geliştirmek ve bunu ekonomik bir şekilde kullanmak. Bütün hemşehrilerime ve vatandaşlarımıza bir müjdeyi vermek istiyorum. Fiber optik altyapımızın kullanımı, geliştirilmesi ve işletilebilmesi adına mükerrer yatırımdan kaçınılabilmesi adına inşallah önümüzdeki hafta Sayın Başbakan\'ımızın da katılımı ile bir lansman gerçekleştireceğiz. Bu, çok önemsediğimiz bir konu. Ayrı ayrı yatırımlar yerine tüm GSM\'lerin tek çatı altında toplanacağı yatırım olacak\" dedi.

İLK YAYIN KARAKALE VE AKÖREN KÖYLERİNDEN YAPILDI

Bakan Arslan, Kars\'ın Karakale ve Akören köylerinde kurulan yerli baz istasyonu ULAK üzerinden görüşme yaptı. ULAK sayesinde erişim ve iletişim sağlayan köylüler, Bakan Arslan ile emeği geçenlere teşekkür etti.

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