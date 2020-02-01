"'Yerli otomobil'in motoru Bosch’tan, bataryası Çin’den, tasarımı İtalya'dan ise Türkiye'deki fabrikada üretilen Mercedes de yerli midir?"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karadurman, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a 'yerli otomobil'le ilgili soru önergesi verdi.
Önergede, Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş'ın 'yerli otomobil' parçaları ve tasarımı ve entegrasyonu için farklı ülkelerden firmalarla görüşüldüğüne yönelik sözlerinin kamuoyuna yansıdığı hatırlatıldı. Karaduman, "Aracın motoru Bosch’tan, bataryası Çin’den, aracın entegrasyonu için Alman Edag, Şasi Myra’dan, tasarımı ise İtalyanlardan olacaksa bugüne kadar hangi şartların olgunlaşması beklenmiştir" diye sordu.
Saadet Partisi tarafından verilen soru önergesi şöyle:
"Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş'ın "Aracın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz. Aracın bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladık. Bunlardan biri ile anlaşacağız. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG'ı seçtik. Myra, İngiltere'nin kabul gördüğü, özellikle mekanik akşamlarda şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi. Tasarım için İtalyanlarla anlaştık. Dünya çapında bu işi en iyi kim yapar diye bakıyoruz. Nisan, mayıs gibi tedarikçi seçimlerimizi tamamlamış olacağız. Teknolojiyi ülkemize getirim bunu Türkiye'de üretmek m, başka bir yerde ürettirmek mi daha maliyetli ona bakıyoruz. Partnerimizin karşısına oturunca neyin ne olduğunu biliyoruz. Ona göre pazarlık yapıyoruz. Partnerimizin karşısına oturunca fikri mülkiyet hakkının bizde olmasını istiyoruz. Ona göre anlaşma yapıyoruz" cümleleri kamuoyuna yansımıştır.
Bu bağlamda,
- TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın ifade ettikleri doğru mudur? Şayet doğruysa bu otomobil yerli üretim mi olmaktadır? Yerli üretim anlayışımızın kısıtları nelerdir? Şayet doğruysa Türkiye'deki çeşitli fabrikalarda üretilen Mercedes ürünler yerli mi olmaktadır?
- Aracın motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den aracın entegrasyonu için Alman Edag, Şaşi Myra'dan tasarımı ise İtalyanlardan olacaksa yerli araba üretimi için bugüne kadar hangi şartların olgunlaşması beklenmiştir?
- Üretilen ürünün maddi ve manevi haklarının bize ait olduğu ancak kullanılan malzemelerin bize ait olmadığı ürün yerli midir?
- Üretilecek otomobilin patenti alınmış mıdır?
- 2022'de piyasaya sunulacak otomobil Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı üretilecektir?"