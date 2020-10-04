Yerli Koronavirüs aşısı geliştiren üniversitenin rektörü Mustafa Çalış'ın testi pozitif çıktı

Türkiye'de Koronavirüs aşı çalışmalarında hayvan deneylerine geçen Erciyes Üniversitesi'nin rektörü Mustafa Çalış ve eşinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesislerinde yaptığı basın açıklamasında, corona virüs aşısıyla ilgili, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Covid-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aşı çalışmalarıyla ilgili ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirilen Covid-19 aşımızın transjenik hayvan çalışması da başarıyla tamamlanan ilk aşı olmuştur. İnsan denemeleri safhasıda Erciyes Üniversitemizde yapılması planlanmaktadır hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan, ERÜ Rektörü Mustafa Çalış ve eşi eski AKP Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış Koronavirüs'e yakalandı. Dün yüksek ateş şikâyetiyle test veren çiftin sonuçları pozitif çıktı. Çalış çifti, evlerinde karantina altına alındı. Rektör Çalış, "Eşim ve ben evde ilaç tedavisi alıyoruz. Şu an için durumumuz çok şükür iyi. İnşallah hayırlısı ile iyileşiriz" diye konuştu.