Yerli helikopterin ilk uçuşu

Gökhan Artan / ANKARA (DHA) - Türkiye\'nin ilk özgün helikopteri olacak T625 Genel Maksat Helikopter ilk uçuşunu yaptı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, \"Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizin, ilk uçuşu vatana millete hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve tebrikler. Rabbimize hamdolsun\" mesajı ile görüntüleri yayınladı.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi etkin bir şekilde faaliyet gösterebileceği belirtilen T625 Genel Maksat Helikopterin 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen yerli helikopter 12 yolcu kapasiteli.

Helikopterin, EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar program ile birlikte sürdürülüyor.

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