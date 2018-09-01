Yerli helikopter motor çalıştırdı

Gökhan Artan / Ankara-(DHA)- Türkiye\'nin ilk özgün helikopteri olacak T625 Genel Maksat Helikopter ilk kez motor çalıştırdı.



Helikopterin motor çalıştırma ve yer testleri başarıyla tamamlandı. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi etkin bir şekilde faaliyet gösterebileceği belirtilen T625 Genel Maksat Helikopterin ilk uçuşunu bu yıl gerçekleştirmesi planlanırken helikopterin 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen yerli helikopter 12 yolcu kapasiteli olacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Özgün helikopterimiz T625’in sistem entegrasyonu tamamlanarak motor çalıştırma ile yer testleri başladı. TUSAŞ personelini, SSB proje ekiplerini ve tüm emeği geçenleri tebrik eder teşekkürlerimi sunarım. Milletimize hayırlı olsun” dedi.Helikopterin, EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar program ile birlikte sürdürülüyor.

ARAMA KURTARMA DA DAHİL BİRÇOK GÖREVDE KULLANILABİLECEK

Yerli helikopterin aviyonik sistemleri, gövde, rotor sistemi, iniş takımı gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ\'ın imzasını taşıyor. Helikopter, VIP, Kargo, Hava Ambulans, Arama Kurtarma, Kıyı Ötesi Taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek. Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı. Program bütçesi ve takvimi 3 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılırken ve 26 Eylül 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalanmıştı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk:15.87 metre

Ana rotor çapı:13.20 metre

Mürettebat:2

Yolcu:12

Standart yakıt tankı:1020 kg

Harici yakıt tankı:280 kg

Bagaj hacmi:1.1 m3

Azami seyir sürati:306 km/saatte

Menzil:740+km/948+km(harici yakıt tankı kullanılması durumunda)

Havada kalış:3.8+saat