Yerli aşının Faz-3 denemeleri için gönüllü aranıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Covid-19'a karşı geliştirilen aşının Faz-3 çalışması için gönüllü olmak isteyenlerin E-nabız üzerinden başvurabileceğini duyurdu.

Koronavirüs'e karşı yerli aşı çalışmaları sürüyor. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Erciyes Üniversitemiz tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ve TUSEB tarafından desteklenen yerli aşımıza Faz-3 için gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız E-nabız üzerinden gönüllü olabilirler" ifadesi kullandı. (İHA)