Yerli aşı TURKOVAC haftaya piyasada: Sinovac ve Biontech aşılarının tedariğine devam edilecek mi?

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac, dün acil kullanım onayı aldı. Ardından seri üretim için harekete geçildi.

Türkiye gazetesinden Selçuk Böke'nin haberine göre; uzmanlar Sinovac tedariğine son verilmesinin beklendiğini ancak BioNTech’in tedarik edilmesine devam edileceğini söyledi.

Turkovac'ın Çin üretimi Sinovac gibi inaktif bir virüs aşısı olduğu bilgisini paylaşan uzmanlar, virüslere karşı oldukça koruyucu olduğunu, Sinovac’a göre daha etkili olduğunu söyledi. Ayrıca, aşının mutasyonlar üzerindeki etkinliğiyle ilgili de özel çalışma yapıldığı belirtildi.

Uzmanların aktardığına göre, Turkovac, hiç aşı olmamış kişilere uygulanabilecek. Ayrıca Sinovac gibi inaktif aşı olmuş kişilere hatırlatma dozu olarak da vurulabilecek. Yapılan çalışmalara göre hiç aşı olmayan birisi için iki doz Turkovac yeterli, hatırlatma dozu olarak da Sinovac’a göre dört kat daha etkili.

MRNA aşısı olan BioNTech’in ardından hatırlatma dozu olarak uygulanıp uygulanamayacağına yönelik çalışmalar ise hâlen devam ediyor.

Sinovac ve Biontech aşıları Türkiye’de uygulanmaya devam edecek. Vatandaş hangi aşıyı yaptırmak isterse o aşıyı vurulacak. Ancak Turkovac’ın da inaktif aşı olması sebebiyle önümüzdeki dönemde Çin’den Sinovac tedarikine son verilmesi bekleniyor. BioNTech’in tedarik edilmesine ise devam edilecek.