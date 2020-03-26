Yerine kayyım atanan Batman Belediyesi Eş Başkanları serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atandıktan sonra gözaltına alınan Batman Belediyesi Eş Başkanları Mehmet Demir ile Songül Korkmaz, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart günü gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan Batman Belediyesi Eş Başkanları Başkanı Mehmet Demir ile Songül Korkmaz, emniyetteki sorgularının tamamlanmanın ardından adliyeye sevk edildi.



Adliyede savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Demir ile Korkmaz, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Demir ve Korkmaz'a yurt dışı yasağı da getirildi.

Ne olmuştu?

23 Mart'ta Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Batman Belediyesi Eş Başkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz ile Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi Eş Başkanları Naşide Toprak ve Abbas Azizoğlu ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul görevden alındı.

Diyarbakır'ın Lice ve Ergani belediye başkanları da görevden alınarak yerlerine kayyım atandı.

Akşam saatlerinde Güroymak, Halfeli, Gökçebağ belediye başkanlarının da görevden uzaklaştırıldığı ve yerlerine yeni görevlendirme yapıldığı açıklandı.