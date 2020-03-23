HDP'li 8 belediyeye kayyım atandı; iki başkan gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Batman Belediyesi Eş Başkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz ile Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi Eş Başkanları Naşide Toprak ve Abbas Azizoğlu ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul görevden alındı. Diyarbakır'ın Lice ve Ergani belediye başkanları da görevden alınarak yerlerine kayyım atandı. Akşam saatlerinde Güroymak, Halfeli, Gökçebağ belediye başkanlarının da görevden uzaklaştırıldığı ve yerlerine yeni görevlendirme yapıldığı açıklandı.

Kayyım atanmasıyla birlikte görevden alınan Silvan Belediyesi Eş Başkanı Naşide Toprak ve Ergani Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Kaya gözaltına alındı. Belediyelerin abluka altına alındığı belirtildi.

Silvan Belediyesi Eş Başkanı Naşide Toprak'ın evinin polisler tarafından basıldığı belirtilirken, yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu'nun kayyım olarak atandığı aktarıldı.

Batman Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle bir süreliğine su faturalarının tahsilat işlemlerini durdurmuştu.

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