Yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin, tahliye edildi.

İçişleri Bakanlığı kararıyla yerine kayyım atanarak tutuklanan Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin hakkında “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis istemiyle Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Buluttekin, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken, avukatları Cihan Aydın, Sertaç Buluttekin ve Suzan Akipa duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada, Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin’in tahliyesine karar verildi. (MA)

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