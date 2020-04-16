Görevden alınan Sur Belediyesi Eş Başkanı Özdemir hakkında tahliye kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden Sur Belediyesi Eş Başkanı Cemal Özdemir’in “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2019’da görevden alındıktan sonra yerine kayyım atanan Sur Belediyesi Eş Başkanı Cemal Özdemir hakkında, "örgüt üyesi olmak", "örgüt propagandası yapmak", "nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" iddiasıyla Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Özdemir tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldığı duruşmada, avukatları Şîlan Çelik ve Mehmet Öner hazır bulundu.

Mahkemenin tutukluluğa ilişkin yaptığı değerlendirmede, Özdemir’in tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Mahkeme, duruşmayı 7 Temmuz’a erteledi.

Görevden alınan Eş Başkan Buluttekin'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Öte yandan İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan ve tutuklanan Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin hakkında “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 15 Nisan'da görülmesi beklenen ilk duruşmasının 2 Nisan’da görüldüğü ortaya çıktı.