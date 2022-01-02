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Politika

Yerine kayyım atanan eski HDP'li belediye başkanı Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Eski Eğil Belediye Eş Başkanı Mustafa Akkul, 2020 yılında görevden alınmış, yerine kayyım atanmıştı

02 Ocak 2022 20:24

HDP, yerine kayyım atanan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi eski Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini duyurdu.

 Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Eğil Belediye Eş Başkanımız Mustafa Akkul, parti politikalarımız ve yerel yönetim ilkelerimizle ters düşen tutum, davranış ve söylemleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Akkul hakkındaki disiplin süreci tamamlandığında konunun detayları ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

 Ne olmuştu?

 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında  gözaltına alınan ve yerine kayyım atanan Eğil Belediye Eş Başkanı Mustafa Akkul, 2020’nin mart ayında "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanmış ve yerine kayyım atanmıştı. Akkul üç aylık tutukluluk sürecinin ardından tahliye edilmişti.

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