Yerel seçimde Binali Yıldırım'ı ve Mehmet Özhaseki'yi önde gösteren ORC'nin son anketinde sürpriz sonuçlar!

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde, HDP ve İYİ Parti baraj altında kalırken, Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 50.7 olarak çıktı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma Şirketi, 06-08 Ağustos tarihleri arasında 41 ilde toplam 4 bin 120 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.



Araştırmada çıkan sonuca göre; HDP ve İYİ Parti baraj altında kalıyor. Son dönemlerde yapılan anketlerde baraj altında kalan MHP ise ORC'nin anketinde 14.1'lik kesimin desteğini aldı.

ORC, 31 Mart seçimleri öncesinde yaptığı ankette, İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için yüzde 50.9, Ankara'da ise Mehmet Özhaseki'nin ise yüzde 48.6 ile seçimi kazanacağı öngörüsünde bulunmuştu.