Yerel seçim öncesi hayali seçmen iddiası: 1 daireye 20 seçmen

CHP, seçmen listelerinde yaptığı inceleme sonucu İstanbul'un Adalar ilçesinde yaklaşık 500 hayali seçmen olduğunu belirtti. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, "Seçim sonuçlarını değiştirebilecek oranda Adalar'a hayali seçmen kaydı yapıldığı görülüyor. 1 daireye 20 seçmenin kaydedildiği yerler var" açıklamasında bulundu.

YSK'nın Mahalli İdareler Seçimi için seçmen listelerini 4 Ocak'ta askıya çıkarmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 'hayali seçmen' iddiası geldi.

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı, YSK'nın yayınladığı seçmen listelerinde yaptığı incelemede İstanbul'un Adalar ilçesinde yaklaşık 500 hayali seçmen tespit ettiğini bildirdi.

Metruk binalarda ve yıkılmış evlerde kayıtlı seçmenler olduğunu söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, "Seçim sonuçlarını değiştirebilecek oranda Adalar'a hayali seçmen kaydı yapıldığı görülüyor. Metruk binalarda hatta tamamen yıkılmış evlerde seçmen gözüküyor. 1 daireye 20 seçmenin kaydedildiği yerler var" dedi.

Adalar'da 24 Haziran 2018 seçimlerinden bugüne kadar yüzde 6 oranında seçmen artışının olduğu kaydedilen açıklamada, "İstanbul'un diğer 38 ilçesinde yüzde 1-1.5 oranında seçmen artışı görülürken Adalar'da görülen yüksek artış çok ciddi bir hilenin yapılmak istendiğine işaret ediyor. 2014 yerel seçimlerinde Adalar'da birinci parti olan CHP ile ikinci parti olan AKP arasında oy farkı da 826 idi" bilgisine yer verildi.