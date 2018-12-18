CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül

CHP yönetiminin İstanbul Adalar Belediye Başkanlığı'na Cumhuriyet gazetesinin eski Ankara temsilcisi Erdem Gül'ü aday olarak belirlediği öğrenildi. Gül'ün adaylık konusunda henüz kesin bir yanıt vermediği bildirildi.

31 Mart yerel seçimleri için CHP'de aday belirleme çalışmaları son hızıyla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün açıklanması beklenirken, İstanbul'un ilçeleri için de adaylar netleşiyor.

Adalar Belediyesi'nde halen belediye başkanlığını CHP’li Atilla Aytaç yaparken, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün de ismi Adalar için geçiyor.

CHP yönetiminin Adalar Belediye Başkanlığı'na aday olarak belirlediği Erdem Gül'ü belirlediği, Gül'ün henüz kesin yanıtını vermediği öğrenildi.