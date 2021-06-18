Yerel basın: Rusya, "sakız" formunda Koronavirüs aşısı geliştiriyor

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Rusya ordusunun bir araştırma ünitesinin "sakız" formunda yeni bir Koronavirüs aşısı geliştirdiği ifade edildi.

RBC'ye konuşan bir Savunma Bakanlığı kaynağı, Sputnik-V'nin de geliştirilmesinde rol oynayan bir komitenin mukozal bir Covid-19 aşısı üretmek için çalıştığını söyledi. Habere göre 48. Merkezi Araştırma Enstitüsü'nün direktörü iddiayı doğruladı.

Aşının çiğnenebilir tablet ve pastil şeklinde üretileceği belirtildi.

Kaynak, "Testlerden sonra ilaç çeşitli tedavilerde kullanılacak" dedi.

Enstitü direktörü aşının geliştirilmesinin hangi seviyede olduğunu belirtmedi.

ABD, kimyasal ve biyolojik silah ürettiği iddiasıyla 48. Merkezi Araştırma Enstitüsü'nü kara listeye almıştı.