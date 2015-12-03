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Yaşam
Deutsche Welle

Yerçekimi dalgalarını araştıracak

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yerçekimi dalgalarını gözlemlemek amacıyla geliştirdiği Lisa Pathfinder isimli uzay aracı, Fransız Guyanası'ndaki Kourou Üssü'nden fırlatıldı.

03 Aralık 2015 13:21


Teknik sorunlardan ötürü fırlatılması dün ertelenen Lisa Pathfinder, bu sabah taşıyıcı roket Vega ile fırlatıldı.

1,9 ton ağırlığındaki Lisa Pathfinder, dünya yörüngesinden güneşe doğru 1,5 milyon kilometrelik bir mesafe katedecek. 430 milyon Euro'ya mal olan uzay aracının hedefine şubat ayının ortasında ulaşması bekleniyor. 20 yıl boyunca görev yapması öngörülen Lisa Pathfinder, yerçekimi dalgalarını sınayacak.

Yerçekimsel dalgalar uzay-zamanı büküyor

Yerçekimsel dalgalar, Albert Einstein'ın Görelilik (İzafiyet) Teorisi'nde önemli bir yer tutuyor. Yerçekimi dalgaları ışık hızında hareket edebilir.

Einstein'ın 1905 yılında formüle ettiği Görelilik Teorisi, modern fizik ve doğa bilimlerinin zeminini oluşturuyor. Einstein'ın "e=mc2" formülü, kütlenin enerjiye ya da enerjinin kütleye dönüşebileceğini gösteriyor.

Teoriye göre yerçekimsel dalgalar uzay-zamanı büküyor. Suya düşen bir taşın yol açtığı halkalar gibi dalgalara yol açıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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