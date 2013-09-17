Yer çekimsiz ortamda 70 gün boyunca yatana ayda 5 bin dolar

NASA, yerçekimsiz ortamın insan vücudu üzerindeki etkilerini gözlemlemek için 70 günlük bir yatak testi uyguluyor. Deneklerin belirtilen süre içinde yataktan çıkmadıkları deneyde, aylık ücret 5 bin dolar.

NASA’nın belli aralıklarla gerçekleştirdiği ‘yatak testi’, iş arayanlar için iyi bir fırsat olabilir.

Houston’daki Johson Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilen deneyde, denekler 70 gün boyunca yataktan çıkmıyor, televizyon seyretmekten yemek yemeye kadar tüm faaliyetlerini yatağa uzanmış bir şekilde gerçekleştiriyor. Hatta, yatağa uzanmış halde duş alıyorlar.

Denekler, her hün 16 saati aydınlık, 8 saati de karanlıkta geçiriyor. Oyun oynamanız, internete girmeniz, ziyaretçi kabul etmenize izin veriliyor. Deneklerin kilo kaybetmemesi için özel bir diyet uygulanıyor.

Deneklerin doğru düzgün hareket ettikleri tek an, kemik ile kas yapısı, dolaşım ile bağışıklık sistemi ve besin değerlerinde bir değişiklik olup olmadığına yönelik ölçüm yapıldığı anlar oluyor.

Yerçekimsiz ortamın insan vücudunda neden olduğu değişimleri tespit etmek için yapılan deney süresince, katılımcılar özel egzersiz cihazları kullanıyor. Deneyin sonunda, denekler eski hareketliliklerini kazanmak için 2 hafta fizik-tedavi görüyorlar.

'İş arayanlar için ideal'

NASA’nın yatak testine üç defa katılan Heather Archuletta, “Hareketli bir insanım. Bu yüzden yatağa bağlı kalmak zor olabiliyor ancak uzay keşfi için bunu yapmak istedim” diyor.

Daily Mail’e konuşan Archuletta, “Para oldukça iyi. Yeni mezun biriyseniz ve iş tercihi yapamıyor veya bulamıyorsanız, ayda 5 bin dolar çok iyi” dedi.

Benzer bir çalışmanın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından Fransa’nın Toulouse kentindeki Medes Enstitüsü’nde yapıldığı belirtildi.