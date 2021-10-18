Yer altı sularının korunması, su kanunu çıkarılması, şehirlerin yeniden planlanması: İşte 729 sayfalık Meclis İklim Raporu’nun detayları

TBMM İklim Araştırma Komisyonu, iklimde dönüşüme rehber olacak 729 sayfalık bir iklim raporu hazırladı. Ulusal Adil Geçiş Mekanizması kurulması istenen raporda, yer altı sularının korunması, su kanunu çıkarılması, şehirlerin yeniden planlanması öneriler arasında yer aldı.

Milliyet’ten Önder Yılmaz imzalı habere göre, Meclis İklim Raporu’nda Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasını onaylamasının sevindirici bir gelişme olduğu ve yeni ufuklar açacağı ifade edilirken, 2053 net sıfır emisyon hedefi için atılması gereken daha çok önemli adımlar bulunduğu dile getirildi. 729 sayfadan oluşan raporda şu tespit ve öneriler yer aldı: