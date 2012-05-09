'Yenilmezler'in devam filmi de geliyor!

İlk haftasında dünya çapında 650 milyon dolar gişe hasılatına ulaşan 'Yenilmezler'in devam filmi şimdiden kesinleşti.

Geçtiğimiz hafta gösterime giren 'Yenilmezler' (The Avengers) dünya çapında 650 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı. Bu rekor üzerine Disney CEO’su Bob Iger yaptığı resmi açıklamada devam filminin sinyallerini verdi.

Ancak sırada Iron Man 3, Thor 2 ve Captain America 2 prodüksiyonları varken ‘Yenilmezler’in devamını yakın bir zamanda görmek mümkün olmayacak. Filmi jeneriklerin sonuna kadar izleyenlerin fark edeceği üzere devam filminde ‘kötü adamının’ kim olacağı belli.

Filmi soru işaretiyle bitiren yönetmen Joss Whedon’ın ise tekrar yönetmen koltuğuna geçeceği kesinleşmedi.

Film ilk 3 günde 200 milyon dolar (355 milyon lira) hasılat elde ederek açılış rekorunu kırdı.

The Avengers ekibinin yeni macerasının vizyon tarihi 2015 olarak tahmin ediliyor.