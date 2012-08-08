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Kültür-Sanat

'Yenilmezler'e Joss Whedon'la devam kararı

Whedon aynı zamanda ABC kanalında Marvel için dizi yapmaya da hazırlanıyor

08 Ağustos 2012 23:42

Warner Bros, Süper kahramanlarının buluştuğu ve gişe rekorları kıran ‘The Avengers’ın devamı için ilk filmin yönetmeni Joss Whedon’la anlaşıldı.

Warner Bros. yaptığı açıklamada Whedon'ın yeni filmin yazar ve yönetmenliğine devam edeceği ve devam filmi için hazırlıklara başlandığı da belirtildi.

İlki 1963’te yayınlanan ve o günden sonra çizgi roman fanatiklerinin mabedi haline gelen Marvel’ın en sevilen serilerinden olan "The Avengers"ın sinema uyarlaması Mayıs ayında gösterime girdi ve yaklaşık 1.5 milyar dolarlık hasılata ulaştı. 
 
Whedon aynı zamanda ABC kanalında Marvel için dizi yapmaya da hazırlanıyor.

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