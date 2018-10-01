T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yenilenen Minyatür Amasya Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA'da, kentin 1914 yılının yansıtıldığı Minyatür Amasya Müzesi, yenilenen yüzüyle ziyarete açıldı

01 Ekim 2018 17:20

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA\'da, kentin 1914 yılının yansıtıldığı Minyatür Amasya Müzesi, yenilenen yüzüyle ziyarete açıldı.
Amasya İl Özel İdaresi’nin 2008 yılında yaptırılan ve 1914 yılı Amasya’sını yansıtan Minyatür Amasya Müzesi, elektrik sistemi, havalandırma sistemi tesisatı, deforme olan maketin ve alanların yenilenmesi çalışmaları ile kapılarını yeniden yerli ve yabancı turistlere açtı. 2\'nci Bayezid Külliyesi imaret binasının bir salonu içinde bulunan müzeyi ziyaret eden misafirlere, diğer minyatür müzelerden farklı olarak sinevizyon gösterisi ile 1914 yılının Amasya’sı da yansıtılıyor.
Müzede, gökyüzü modelinde ay, 2 bin adet yıldız canlandırması bulunan ve ayrıca Yeşilırmak’ın akışının canlandırıldığı, tarihi su depoları, hareket eden kara trenin maketinin bulunduğu hem gündüzü, hem de geceyi yansıtan uyarlama ile eşsiz manzaralar da sunuluyor. Minyatür Amasya Müzesi bakım ve onarım çalışmalarının ardından yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCIAMASYADHA AMASYAAmasya MüzesiAmasyaAmasyasınıMinyatür Amasya MüzesiBayezid KülliyesiAmasyasıMüzedeYeşilırmakınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24