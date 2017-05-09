Yenilenen İstiklal Caddesi böyle olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen İstiklal Caddesi altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay Hatlarının yenilenmesi çalışmaları sürüyor. Projenin fotoğrafları yayınlandı.

İstiklal Caddesi son dönemde bozulan ve asfalt, çakıl taşı ve döşeme taşlarından oluşan yamalı görünümü ile hem İstanbulluların hem de turistlerin tepkisini çekiyor. Yollarının bozuk yapısının bir türlü yenilememesi nedeniyle 3 gün önce 5 Mayıs 2017) akşam saatlerinde İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sırasında caddenin sular altında kalmasına neden olmuştu. Bölgede bulunan vatandaşlar, caddede yürümekte zorlanırken, turistler de duruma tepki göstermişti.

DHA'nın haberine göre, yetersiz ve eski olan atık su hatları sebebiyle İstiklal Caddesi'nde yer alan bina ve iş yerlerinin bodrum katlarında sıklıkla yaşanan atık su tepmesi, atık su ve yağmursuyu hatlarının daha yüksek bir kapasiteye kavuşturulmasıyla biteceği belirtiliyor.

Geçen yıl aralıkta başlanılan altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, yıllardır arızalar nedeniyle noktasal kazılar yapılan caddenin tüm altyapısı yenileniyor.

Şu ana kadar 2 kilometre yağmursuyu ve 1,5 kilometre atık su altyapısı tamamlandı. 20 gün içinde bitmesi planlanan altyapı çalışmalarıyla, bugüne kadar karışık akan yağmursuyu ve kanalizasyon hatları ayrışacak.

Açık kazı yapılmayacak

Projeye göre kurulan yeni altyapı sistemiyle İstiklal Caddesi'nde herhangi bir arıza ve yeni tesisat döşenmesi durumunda açık kazı yapılmadan da çalışma yapılabilmesi hedefleniyor. Bu amaçla, 70 Koruge boru ve bu Koruge borulara yaklaşımı sağlayacak 310 yeni ek oda (baca) kurulumu yapılacak. Boruların yüzde 30'u boş olarak bırakılacak. Böylelikle ilerleyen yıllarda olası ihtiyaçlar için herhangi bir arıza ve yeni tesisat çekilmesi durumunda açık kazı yapılmadan çalışma yapılabilecek. Çalışma yapılan alanlara geçici betonlama ve asfaltlama yaptı.

Nostaljik tramway

Çalışmalar kapsamında Beyoğlu Nostaljik Tramvay Hattına, titreşim sönümleyici Elastomer (kauçuk) malzemelerle desteklenmiş yeni tramvay hattı rayları imal edilerek monte edilecek. Ray çevresindeki Elastomer kaplamalar sayesinde ray çevresine titreşim iletilmeyecek ve kaplamalarda hasar oluşmayacak. 1990 yılından bu yana, 27 yıldır aralıksız hizmet veren İstiklal Caddesi'nin simgesi 2 kilometre uzunluğundaki Nostaljik Tramvay Hattının, eski hatlarının sökümü tamamlandı. Bundan sonraki safhada, titreşimi sönümleyici madde ile kaplı yeni rayların döşenme işlemi yapılacak. İstiklal Caddesi'nin zeminindeki titreşimden kaynaklı kırılmaların engellenmesi, oynayan taş görüntüsüne son verilmesi hedefleniyor. Tramvayın enerji kabloları ve cadde aydınlatması da yenilenecek.

Caddeye granit döşenecek

İkinci safha çalışmalarda caddenin üstyapı yenilemesi yapılacak. Caddeye darbeye dayanıklı 10x15x30 santimetre ölçekli, toplamda 25 bin 500 metrekare doğal granit taş döşeneceği duyuruldu. Üstyapı çalışmaları, zemine doğal granit taşlar döşenmesi işlemi mayıs ayının ortalarında başlayacak ve çalışmalar, yıl sonuna kadar tamamlanması için aynı anda iki noktadan başlayacak. Hafta sonu özellikle cumartesi akşamları vatandaş yoğunluğu sebebiyle çalışma yapılmayacak.