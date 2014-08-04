Yenilenen Bodrum Kalesi'nde ilk konser Candan Erçetin'in

Yenilenen Bodrum Kalesi konser alanı, Kral Grubu 20. Yıl Kutlamaları için 13 – 25 Ağustos tarihleri arasında yerli ve yabancı sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapacak.
13 Ağustos Çarşamba günü Türk Pop müziğinin ünlü ismi Candan Erçetin konseri ile başlayacak olan Bodrum Kalesi Kral 20. Yıl Konserleri, on iki gün boyunca farklı sanatçılara ev sahipliği yapacak.
Leman Sam & Yaşar, Fatih Erkoç & Kerem Görsev, Yeni Türkü, Kardeş Türküler, Teoman, Erol Evgin, Aynur, Hüsnü Şenlendirici & Taksim Trio, Nilüfer, Levent Yüksel, Sevval Sam & Kurtulan Ekspres, Emre Aydın gibi isimlerin yer aldığı dev bir kadro Ağustos’ta Bodrum Kalesi’nde Kral 20. Yıl Konserleri'nde olacak.
Kral 20. Yıl Konserleri Programı:
13 Ağustos Candan Erçetin
14 Ağustos Leman Sam & Yaşar
15 Ağustos Fatih Erkoç & Kerem Görsev
16 Ağustos Yeni Türkü
17 Ağustos Kardeş Türküler
19 Ağustos Teoman
20 Ağustos Erol Evgin
21 Ağustos Aynur
22 Ağustos Hüsnü Şenlendirici & Taksim Trio
23 Ağustos Nilüfer
24 Ağustos Levent Yüksel
25 Ağustos Emre Aydın
26 Ağustos Sevval Sam & Kurtulan Ekspres