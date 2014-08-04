Yenilenen Bodrum Kalesi'nde ilk konser Candan Erçetin'in

Yenilenen Bodrum Kalesi konser alanı, Kral Grubu 20. Yıl Kutlamaları için 13 – 25 Ağustos tarihleri arasında yerli ve yabancı sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapacak.

13 Ağustos Çarşamba günü Türk Pop müziğinin ünlü ismi Candan Erçetin konseri ile başlayacak olan Bodrum Kalesi Kral 20. Yıl Konserleri, on iki gün boyunca farklı sanatçılara ev sahipliği yapacak.

Leman Sam & Yaşar, Fatih Erkoç & Kerem Görsev, Yeni Türkü, Kardeş Türküler, Teoman, Erol Evgin, Aynur, Hüsnü Şenlendirici & Taksim Trio, Nilüfer, Levent Yüksel, Sevval Sam & Kurtulan Ekspres, Emre Aydın gibi isimlerin yer aldığı dev bir kadro Ağustos’ta Bodrum Kalesi’nde Kral 20. Yıl Konserleri'nde olacak.

Kral 20. Yıl Konserleri Programı:

13 Ağustos Candan Erçetin

14 Ağustos Leman Sam & Yaşar

15 Ağustos Fatih Erkoç & Kerem Görsev

16 Ağustos Yeni Türkü

17 Ağustos Kardeş Türküler

19 Ağustos Teoman

20 Ağustos Erol Evgin

21 Ağustos Aynur

22 Ağustos Hüsnü Şenlendirici & Taksim Trio

23 Ağustos Nilüfer

24 Ağustos Levent Yüksel

25 Ağustos Emre Aydın

26 Ağustos Sevval Sam & Kurtulan Ekspres