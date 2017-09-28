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Kültür-Sanat

Yenilenen Beyoğlu Sineması, izleyiciyle buluştu

Beyoğlu Sineması açılışını 1989'da "Yabancı Dilde En iyi Film" Oscar'ını alan "Cennet Sineması" filminin gösterimiyle yaptı

28 Eylül 2017 03:58

Kısa bir süre önce kapanmanın eşiğinden dönen Beyoğlu Sineması, 28 yıllık salonunu yeniledi.

Altınsaray, Beyoğlu Sineması'nın, seyircinin gelmemesi ve film piyasasına olan borçlarından dolayı kapanma noktasına geldiğini söyledi. Altınsaray, sorumluluk aldıklarını ve çalışmaya başladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir 'Sadakat Kart' kampanyası başlattık. Bu kartla seyirci belli bir süreyle kombine film izleme hakkına sahip oldu. Bu kartın satışları ilk başta çok iyi gitti ama sonradan aynı hızı koruyamadık. Sonrasında bir sponsor arayışına girdik ve Midwood devreye girdi. Borcu kapatmak kadar, buranın bir daha borca girmeyecek duruma gelmesi de önemliydi. Sponsorumuzla iyi anlaştığımız için yaklaşık 3 hafta faaliyeti durdurmaya karar verdik bir anda ve Film Ekimi'ne yetiştirmeye çalıştık."

Kalabalık bir ekiple gece-gündüz çalıştıklarına işaret eden Altınsaray, yaklaşık iki ayda ancak bitirilebilecek yenileme çalışmasını 3 haftada tamamladıklarını dile getirdi.

Yenilenen haliyle yeni sezonda tek seferde 250'den fazla seyirciyi ağırlayacak sinemanın henüz istenilen noktaya gelmediğini vurgulayan Altınsaray, hem teknik hem estetik açıdan iyileştirme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Açılış gecesinde, konuşmaların ardından İtalyan sinemacı Giuseppe Tornatore'nin yazıp yönettiği ve 1989'da "Yabancı Dilde En iyi Film" Oscar'ını alan "Cennet Sineması" adlı filmin gösterimi yapıldı.

 

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